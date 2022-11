Van Barneveld na zege op Price: 'Een van de beste wedstrijden uit mijn carrière'

Raymond van Barneveld denkt dat hij zondag op de Grand Slam of Darts een van zijn beste wedstrijden uit zijn carrière heeft gespeeld. De vijfvoudig wereldkampioen won in Wolverhampton na een indrukwekkende comeback met 4-5 van Gerwyn Price.

"Dit was een van de beste wedstrijden uit mijn carrière", zei Van Barneveld na de partij op het podium tegen Sky Sports. "Het voelt als een overwinning op mezelf. De laatste twee jaar had ik het heel lastig, maar het harde werken betaalt zich nu eindelijk uit."

Van Barneveld leek in de eerste legs nog niet op weg naar een stunt tegen de als eerste geplaatste Price. De wereldkampioen van 2021 kwam op 3-1, maar daarna brak Van Barneveld zijn tegenstander twee keer. Met een overtuigende laatste leg pakte hij de winst: 4-5.

"Ik voelde me heel nerveus in de eerste leg", vertelde Van Barneveld, die tijdens het interview werd toegezongen door het publiek. "Maar de credits moeten ook naar Gerwyn. Hij speelde geweldig en bleef de triple negentien er maar in gooien."

Van Barneveld al zeker van knock-outfase

Van Barneveld speelt in Wolverhampton zijn eerste televisietoernooi sinds het UK Open in maart. In een groep met Price, Dave Chisnall en regerend jeugdwereldkampioen Ted Evetts is hij na twee partijen al zeker van de knock-outfase, die woensdag begint.

"Het is geweldig om in een groep met zulke spelers bovenaan te staan", vervolgde de 55-jarige Van Barneveld. "Ik kan goed focussen en merk dat ik nog van ze kan winnen. Dat geeft een fantastisch gevoel."

Van Barneveld sluit de groepsfase maandagavond af tegen Evetts. Later dit jaar komt 'Barney' opnieuw in actie op het WK in Londen, waar hij vorig jaar door Rob Cross in de tweede ronde werd uitgeschakeld.

Eerder

Aanbevolen artikelen