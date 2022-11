Van Barneveld verslaat mondiale nummer één Price, Van Gerwen wint ook

Raymond van Barneveld heeft zondag voor een stunt gezorgd bij de Grand Slam of Darts in Wolverhampton. De vijfvoudig wereldkampioen won van de mondiale nummer één Gerwyn Price. Michael van Gerwen, Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert wonnen ook hun tweede wedstrijd.

Van Barneveld had het in het begin lastig tegen de als eerste geplaatste Price. De Welshman kwam op 3-1, maar daarna brak Van Barneveld zijn tegenstander twee keer. Met een sterke laatste leg pakte hij de winst: 4-5.

Het gemiddelde over drie pijlen van de 55-jarige Van Barneveld was met 100,08 uitstekend te noemen. Price deed het met een moyenne van 105,99 zelfs nog beter, maar dat bleek dus niet voldoende voor de winst. Van Barneveld bezet de vijftigste plek op de wereldranglijst. Price werd in 2021 wereldkampioen.

Van Gerwen had weinig te duchten van de Engelsman Luke Woodhouse. De drievoudig wereldkampioen verloor de eerste leg aan Woodhouse, die een finish van 129 uitgooide. Daarna gaf de Nederlander, die een gemiddelde van 99,75 punten per drie pijlen noteerde, geen punt meer uit handen: 5-1.

Van Duijvenbode leek op weg naar een nederlaag tegen Rob Cross. De Nederlander stond met 3-1 achter, maar knokte zich terug in de partij. Hij brak de Engelsman tweemaal en behield vervolgens de laatste leg: 3-5. Van Duijvenbode is zodoende ook al zeker van een plek bij de beste twee in de groep.

Michael van Gerwen won ook zijn tweede wedstrijd bij de Grand Slam of Darts. Foto: Getty Images

Noppert nog niet zeker van volgende ronde

Noppert verraste op zijn beurt Simon Whitlock. De Australische routinier verloor meteen zijn eigen leg en kon daarna de schade niet meer herstellen. In totaal brak Noppert, die gemiddeld 99,98 per drie pijlen gooide, zijn tegenstander drie keer: 5-2. De Nederlander kan bij zijn laatste wedstrijd tegen de Oostenrijker Mensur Suljovic een plek in de knock-outfase veiligstellen.

Jermaine Wattimena ging kansloos onderuit tegen Jonny Clayton. De Nederlander wist geen leg te pakken tegen de Welshe nummer negen van de wereld: 0-5. Wattimena heeft aan een zege in de laatste groepswedstrijd tegen Leonard Gates genoeg voor de volgende ronde.

De Grand Slam of Darts vindt van 12 tot en met 20 november plaats in het Engelse Wolverhampton. In de eerste drie dagen wordt de groepsfase afgewerkt, waarna de twee beste spelers van de poule doorstoten naar de knock-outfase.

Eerder

Aanbevolen artikelen