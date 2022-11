Dartstalent Van Veen stunt tegen Chisnall in Barnsley, Price te sterk in finale

Gian van Veen heeft vrijdag voor een stunt gezorgd door de finale van Players Championship 29 te halen. De jonge darter uit Gelderland boekte onder meer knappe zeges op Brendan Dolan en Dave Chisnall, maar werd in de eindstrijd geklopt door de mondiale nummer één Gerwyn Price (8-4).

De twintigjarige Van Veen beleefde een uitstekende dag in het Engelse Barnsley. In vier van zijn zes wedstrijden gooide hij een gemiddelde van boven de honderd. In zijn derderondepartij tegen Richie Burnett (6-3) kwam hij zelfs tot een gemiddelde van 110.

Dolan liet zich in de tweede ronde verrassen door Van Veen, die met 6-5 won van de kwartfinalist op het WK van 2019. Chisnall, vorig jaar nog halvefinalist op het WK, werd in de halve eindstrijd met 6-2 uitgeschakeld door de Nederlander.

In de finale bleek Price een maatje te groot. Van Veen werd al snel gebroken door de Welshman, waarna hij zich niet meer terug in de wedstrijd kon knokken. Daardoor pakte Price zijn vijfde toernooizege van het jaar.

Door zijn finaleplek maakt Van Veen, die niet in het bezit is van een Tour-kaart, een enorme sprong op de PDC Order of Merit. Hij klimt liefst 28 posities en stijgt van de 127e naar de 99e plek.

Zijn prestatie in Barnsley is voor Van Veen het absolute hoogtepunt in zijn nog relatief korte dartsloopbaan. Dankzij zijn finaleplek mag hij 8.000 pond (ruim 9.000 euro) bijschrijven.

