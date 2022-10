Toptalent Greaves (18) ten koste van Sherrock als tweede vrouw naar WK darts

Supertalent Beau Greaves heeft zondag haar deelname aan het WK darts veiliggesteld. De Britse is zeker van het tweede ticket door een nederlaag van haar directe concurrent Fallon Sherrock, die moet hopen op een gunst van de PDC.

Greaves en Sherrock waren lange tijd in een hevige strijd verwikkeld om de tweede plek, die recht geeft op deelname aan het WK darts in december en januari. Lisa Ashton was als nummer één al niet meer te achterhalen en zeker van deelname.

Greaves geldt als een van de grootste talenten in de dartwereld. Ze won in Wigan haar zevende Woman's series-titel op rij. Ze was bovendien eerder dit met overmachtig op het WK voor vrouwen, waar ze zich dankzij een 4-0-zege op Kirsty Hutchinson kroonde tot jongste wereldkampioen ooit.

Fallon Sherrock schreef geschiedenis op het WK. Foto: Getty Images

Sherrock moet hopen op uitnodiging van PDC

Door het succes van Greaves ontbreekt Sherrock mogelijk op het WK. Ze was er op de WK's van 2020 en 2022 bij en schreef bij haar eerste deelname geschiedenis door als eerste vrouw ooit de derde ronde te halen. Chris Dobey versperde haar destijds de weg naar de laatste zestien.

Sherrock moet hopen op een gunst van de PDC. Er is immers nog één WK-plek voor een internationale qualifier over. Die zou de bond aan de 'Queen of the Palace' kunnen geven.

Het WK darts, waarop sinds het WK van 2019 twee tickets voor vrouwen zijn gereserveerd, begint op 15 december. Peter Wright won vorig jaar in de finale van Michael Smith en is dus titelverdediger in Alexandra Palace.

