Van Duijvenbode overklast Noppert en is halvefinalist op EK darts

Dirk van Duijvenbode heeft zich zondag overtuigend voor de halve finales van het EK darts geplaatst. De Nederlander was in Dortmund te sterk voor landgenoot Danny Noppert: 10-3.

Van Duijvenbode gooide een hoog gemiddelde (103 per drie pijlen) en maakte vanaf 3-3 het verschil door geen enkele leg meer af te staan. 'Aubergenius' werd zo nu en dan ook in het zadel geholpen door Noppert. De 31-jarige Fries noteerde een veel lager gemiddelde (89) en miste bovenal veel dubbels.

Op weg naar de kwartfinales had Van Duijvenbode al afgerekend met de Let Madars Razma (6-3) en de Engelsman James Wade (10-7). Voor Noppert was het zijn tweede Nederlandse onderonsje op het EK: in de tweede ronde was hij nipt te sterk voor Vincent van der Voort (10-9).

Het is de eerste keer dat Van Duijvenbode het op het EK tot de halve finales schopt. Hij is de enige Nederlander die nog kans maakt op de Europese titel. Michael van Gerwen werd verrassend al in de eerste ronde uitgeschakeld door Chris Dobey.

In de halve finales neemt Van Duijvenbode het later op zondag op tegen Michael Smith, die met 10-7 te sterk was voor Luke Humphries. De andere affiches in de kwartfinales zijn Dobey-Dave Chisnall en Peter Wright-Ross Smith.

Het EK werd vorig jaar gewonnen door Rob Cross. De Engelsman werd deze editie al in de eerste ronde uitgeschakeld door Wade. De Europees kampioen verdient 120.000 pond (zo'n 140.000 euro).

