Noppert klopt Van der Voort na beslissende leg en bereikt kwartfinales EK darts

Danny Noppert heeft zaterdag ten koste van Vincent van der Voort de kwartfinales van het EK darts bereikt. De Fries won het Nederlandse onderonsje in Dortmund met een nipt verschil: 10-9.

Noppert treft zondag mogelijk opnieuw een Nederlander. In de kwartfinales wacht een partij tegen Dirk van Duijvenbode of de Engelsman James Wade. Zij verschijnen later op zaterdag aan de oche voor hun partij in de tweede ronde.