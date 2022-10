Noppert klopt Van der Voort en treft Van Duijvenbode in kwartfinales EK darts

Delen via E-mail

Danny Noppert heeft zaterdag ten koste van Vincent van der Voort de kwartfinales van het EK darts bereikt. De Fries won het Nederlandse onderonsje in Dortmund met een nipt verschil (10-9) en treft bij de laatste acht opnieuw een landgenoot: Dirk van Duijvenbode.

De partij tussen Noppert en Van der Voort ging tot 9-9 gelijk op, waardoor een beslissende leg uitkomst moest bieden. Daarin toonde Noppert, de nummer elf van de wereld, zijn klasse met een twaalfdarter. Van der Voort, de nummer 27 van de Order of Merit, kon daar niets tegenover stellen.

Over de hele partij noteerde de 46-jarige Van der Voort zowel een hoger gemiddelde (94,45 om 92,05) als een hoger finishpercentage (36 procent om 32 procent) dan de vijftien jaar jongere Noppert.

Noppert treft zondag opnieuw een Nederlander. In de kwartfinales wacht een partij tegen Van Duijvenbode, die in de tweede ronde met 7-10 van de Engelsman James Wade won. De kwartfinale vindt - net als de halve finales en finale - zondag plaats.

Van Duijvenbode en Noppert zijn de enige twee overgebleven Nederlanders in het toernooi. Michael van Gerwen strandde vrijdagavond al in de eerste ronde. De viervoudig Europees kampioen verloor verrassend van Chris Dobey. Ook Gerwyn Price, de nummer twee van de wereld, is al uitgeschakeld.