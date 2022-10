Van Gerwen had last van wind op EK darts: 'Dobey ging daar beter mee om'

Michael van Gerwen wijt zijn vroege uitschakeling op het EK Darts aan een gebrek aan ritme. De Brabander had naar eigen zeggen in de beginfase tegen Chris Dobey last van de wind en kon zich niet herpakken.

"Dit was een heel rare wedstrijd", zei de 33-jarige Van Gerwen voor de camera van Viaplay. "We hadden allebei vooral in het begin best wat last van de wind, maar daar ging hij beter mee om dan ik."

Van Gerwen had het vanaf de eerste pijl lastig met Dobey, van wie hij alle voorgaande elf ontmoetingen had gewonnen. De drievoudig wereldkampioen noteerde een gemiddelde van 94,35 en verloor uiteindelijk met 6-5 van de nummer 26 van de Order of Merit.

"Ik probeerde me nog terug te vechten en denk dat ik dat goed deed. Maar het was het niet helemaal. Ik ben een ritmespeler en als de eerste pijl niet loopt, moet ik heel hard werken", vervolgde Van Gerwen, die niet in paniek raakt van het onverwachte verlies.

"Er is geen man over boord. Hij deed het gewoon beter, maar hier leer je weer van. Natuurlijk baal ik, maar je moet ook gewoon weer opstaan en door naar het volgende toernooi."

Door de uitschakeling van Van Gerwen zijn er nog drie Nederlanders actief op het EK. Dirk van Duijvenbode, Danny Noppert en Vincent van der Voort verzekerden zich van een plaats in de tweede ronde.

