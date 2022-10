Van Gerwen verrassend onderuit tegen Dobey in eerste ronde EK darts

Michael van Gerwen is vrijdag verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van het EK darts. 'Mighty Mike' verloor in Dortmund voor de eerste keer in zijn loopbaan van de Engelsman Chris Dobey: 6-5.

Van Gerwen had het de hele wedstrijd lastig met zijn Engelse opponent van wie hij alle voorgaande elf ontmoetingen had gewonnen. De 33-jarige Brabander werd in de vijfde leg voor het eerst gebroken, waardoor hij op een 2-3-achterstand kwam.

Bij een stand van 3-2 kreeg Dobey maar liefst zes pijlen om Van Gerwen opnieuw te breken, maar de Engelsman slaagde er niet in zijn marge te vergroten. Een leg later brak Van Gerwen Dobey voor het eerst en kwam hij terug tot 4-4.

Ook bij 4-4 kreeg Dobey een kans om Van Gerwen te breken, maar de nummer 26 van de PDC Order of Merit miste opnieuw een pijl op tops. Van Gerwen gooide daarop 160 uit en kwam voor het eerst in de partij op voorsprong: 4-5.

Van Gerwen slaagde er bij die stand niet in een van zijn vier matchdarts raak te gooien. In de beslissende leg gooide Dobey maar liefst acht perfecte pijlen. Hij trok de partij alsnog naar zich toe en schakelde Van Gerwen - die een gemiddelde van 94,35 noteerde - uit.

Ook Price ging verrassend onderuit

Dobey neemt het in zijn tweederondepartij op tegen José de Sousa. De 48-jarige Portugees was in zijn openingswedstrijd met 6-1 te sterk voor de Duitser Martin Schindler.

Eerder op de avond werd ook Gerwyn Price, de nummer twee van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Oostenrijker Rowby-John Rodriguez, de nummer 68 van de PDC Order of Merit, versloeg Price met 6-4

Door de uitschakeling van Van Gerwen zijn er nog drie Nederlanders actief op het EK. Dirk van Duijvenbode, Danny Noppert en Vincent van der Voort verzekerden zich donderdag van een plaats in de tweede ronde. Van Duijvenbode won van de Let Madars Razma (6-3), Noppert versloeg de Engelsman Andrew Gilding (6-3) en Van der Voort was met 6-2 te sterk voor Damon Heta uit Australië.

