Buikkrampen teisterden Van Gerwen in finale: 'Stond met samengeknepen billen'

Michael van Gerwen is opgelucht dat hij zondagavond ondanks fysieke problemen een comeback van Nathan Aspinall in de finale van de World Grand Prix heeft afgeslagen. De Nederlander kreeg in Leicester na een uitstekende start last van buikkrampen, maar bleef overeind en schreef het PDC-toernooi dankzij een 5-3-zege op zijn naam.

Door onze sportredactie

"Halverwege de wedstrijd moest ik me een partij naar de wc. Daar kan je niks tegen doen", zei de 33-jarige Van Gerwen na afloop in gesprek met Viaplay. "Op dat moment moest ik mezelf bij elkaar proberen te houden. Ik stond letterlijk en figuurlijk met samengeknepen billen."

"Ik had hetzelfde gegeten als altijd. Je moet ermee om zien te gaan tijdens een wedstrijd, maar dat ging niet altijd goed. Ik gaf veel legs onnodig weg. Het zijn ook zulke korte pauzes. Halverwege een wedstrijd ga je niet opeens naar het toilet. Je denkt: dat komt straks wel goed. Dat heeft me niet geholpen."

Mede door de problemen bij Van Gerwen slaagde Aspinall er bijna in om een 4-0-achterstand in sets volledig weg te werken. De 31-jarige Engelsman was één pijl verwijderd van een beslissende negende set, maar miste dubbel-6. Van Gerwen maakte het daarna af.

'Ik dacht: ze moesten eens weten'

Van Gerwen is met name trots dat hij ondanks alle problemen overeind is gebleven. "Ik begon echt fenomenaal, maar daarna zakte ik als een plumpudding in elkaar. Het publiek was ook steeds meer voor Aspinall, omdat hij terug in de wedstrijd kwam. Ik dacht alleen maar: ze moesten eens weten."

Het was al de zesde keer dat Van Gerwen de World Grand Prix won, na eerder succes in 2012, 2014, 2016, 2018 en 2019. 'Mighty Mike' lijkt te hebben afgerekend met een moeizame periode, want hij won dit jaar ook al de World Matchplay en de Premier League.

"Ik kom van ver, dat weet iedereen. De afgelopen twee jaar waren niet fantastisch voor mij. Ik sta nog niet op mijn hoogtepunt te gooien, maar toch heb ik dit jaar al die toernooien gewonnen. Wat wil je dan nog meer? Ik voel me fantastisch en ik hoop dat ik dit jaar nog meer kan laten zien", besloot Van Gerwen.

