Van Gerwen slaat comeback Aspinall af en wint World Grand Prix voor zesde keer

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Michael van Gerwen heeft zondag de World Grand Prix op zijn naam geschreven. De Brabander voorkwam een comeback van Nathan Aspinall en won de finale in Leicester met 5-3 in sets.

De 33-jarige Van Gerwen ging sterk van start en trok de eerste set met 3-0 naar zich toe. Aspinall bood in de volgende twee sets een stuk meer tegenstand, maar op het moment suprême sloeg 'Mighty Mike' toe.

Van Gerwen leek in de Morningside Arena op weg naar een eenvoudige overwinning toen hij ook de vierde set won, maar Aspinall knokte zich vervolgens terug. 'The Asp' pakte de volgende drie sets met 3-1 en bracht de spanning helemaal terug.

In de achtste set trok Van Gerwen alsnog aan het langste eind. Daarin knokte Aspinall zich terug van 0-2 tot 2-2 en liet hij twee kansen liggen om op 4-4 in sets te komen. De Nederlander besliste de partij via dubbel zes.