Van Gerwen vernedert Wright en bereikt finale World Grand Prix

Michael van Gerwen heeft zaterdag op indrukwekkende wijze de finale van de World Grand Prix bereikt. De Brabander gunde zijn tegenstander Peter Wright in vier sets slechts één leg: 4-0.

De 33-jarige Van Gerwen begon geweldig aan zijn partij tegen Wright en won de eerste leg met een finish van 167. Vervolgens trok 'Mighty Mike' maar liefst acht legs op rij en dus de eerste twee sets naar zich toe

Wright, die slechts 5 procent van zijn dubbels raakte, pakte in de derde set pas zijn eerste leg in de partij en kwam via een break terug tot 1-2. Van Gerwen raakte niet onder de indruk en won de volgende vier legs en dus de wedstrijd.

In de finale neemt Van Gerwen het zondag in Leicester op tegen Nathan Aspinall. De Engelsman was in de andere halve eindstrijd met 4-2 te sterk voor Gerwyn Price.

Van Gerwen kan de World Grand Prix voor de zesde keer op zijn naam schrijven. De drievoudig wereldkampioen triomfeerde in 2019 voor het laatst en was ook in 2012, 2014, 2016 en 2018 de sterkste.

De World Grand Prix heeft een andere opzet dan de meeste dartstoernooien. Spelers moeten een leg niet alleen beëindigen, maar ook beginnen met een dubbel.

