Van Gerwen bereikt halve finales World Grand Prix en treft nu Wright

Michael van Gerwen heeft vrijdagavond zonder veel problemen de halve finales van de World Grand Prix bereikt. De Nederlander was in Leicester te sterk voor de Engelsman Chris Dobey.

Door onze sportredactie

De 33-jarige Van Gerwen had in de beginfase nog even moeite met Dobey, de nummer 27 van de wereld. Na twee sets stond het 1-1. Daarna verloor Van Gerwen nog maar twee legs, waardoor hij zich alsnog overtuigend bij de laatste vier voegde.

"Ik denk dat ik zo nu en dan fenomenaal darts laten zien", schrijft Van Gerwen in een reactie op Twitter. "Er zijn twee spelers nodig voor een geweldige wedstrijd en Chris is een geweldige speler. Ik ga nu rusten om me klaar te maken voor de halve finales."

Voor een plek in de finale neemt Van Gerwen het op tegen Peter Wright. De Schot was in zijn kwartfinale met 3-2 te sterk voor de Belg Dimitri Van den Bergh. De andere halve finale gaat tussen Welshman Gerwyn Price uit Wales en de Engelsman Nathan Aspinall.

Van Gerwen hoopt de World Grand Prix voor de zesde keer te winnen, na eerder succes in 2012, 2014, 2016, 2018 en 2019. Vorig jaar werd 'Mighty Mike' al in de eerste ronde van het prestigieuze PDC-toernooi uitgeschakeld door landgenoot Danny Noppert.

De 31-jarige Noppert haalde toen de halve finales. Dit keer strandde hij in de tweede ronde tegen Aspinall. Dirk van Duijvenbode, de derde Nederlander die dit jaar meedeed aan de World Grand Prix, ging al in de eerste ronde onderuit.

