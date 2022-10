Noppert mist vier matchdarts en loopt kwartfinales World Grand Prix mis

Darter Danny Noppert is er donderdagavond niet in geslaagd de kwartfinales van de World Grand Prix te bereiken. De Nederlander liet in de achtste finales in Leicester tegen de Engelsman Nathan Aspinall vier matchdarts onbenut. Het werd 2-3.

Door onze sportredactie

De 31-jarige Noppert nam een voorsprong van 2-0 in sets. Aspinall kwam langszij, maar in de vijfde en beslissende set leek de Fries op tijd weer bij de les. Noppert wist de partij echter niet af te maken en ergerde zich aan het gedrag van Aspinall, die de confrontatie met het publiek zocht en ook tegen Noppert begon te praten. Noppert leek daarmee uit zijn spel te worden gehaald. Beide darters praatten na de partij op het podium nog even na over het incident.

Een dag eerder schaarde Michael van Gerwen zich wel bij de laatste acht van de World Grand Prix, het toernooi dat hij al vijf keer won. Noppert was vorig jaar ook dicht bij succes. Hij strandde toen in de halve eindstrijd tegen de Welshman Jonny Clayton.

De World Grand Prix is een van de grote toernooien van de PDC, met 600.000 Engelse pond (bijna 700.000 euro) in de prijzenpot. De spelers dienen de legs bij dit toptoernooi te beginnen met een dubbel en, zoals gewoonlijk, te eindigen met een dubbel.

De kwartfinalepartij van Van Gerwen staat donderdagavond op het programma. 'Mighty Mike' neemt het op tegen de Engelsman Chris Dobey.

