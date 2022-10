Trotse Van Gerwen haalt veel voldoening uit worsteling op World Grand Prix

Michael van Gerwen is trots dat hij er woensdagavond ondanks een moeizame partij toch in is geslaagd om de kwartfinales van de World Grand Prix te bereiken. De Nederlander was tegen de Engelsman Stephen Bunting niet ver van uitschakeling verwijderd, maar won wel met 3-2.

Door onze sportredactie

"Ik heb het mezelf onnodig moeilijk gemaakt", concludeerde Van Gerwen vanuit Leicester in gesprek met ViaPlay. "Daardoor werd het een lastige wedstrijd, maar voor mijn gevoel heb ik heel lekker gespeeld. Dat zorgt voor een dubbel gevoel. Ik haal hier wel heel veel voldoening en vertrouwen uit."

De 33-jarige Van Gerwen liet de vier jaar oudere Bunting lange tijd in leven. 'Mighty Mike' had het duel in de vierde set al kunnen beslissen, maar hij verloor op 2-2 zijn eigen leg. In de beslissende set maakte Van Gerwen met een break direct het verschil en liet hij 'The Bullet' niet meer terug in de wedstrijd komen.

"Misschien zag het eruit als een moeizame wedstrijd, omdat ik de eerste set onnodig verloor door te veel dubbels te missen. Daarna ben ik gewoon hetzelfde blijven doen. Ik zal toch niet nog een set zoveel pijlen op de dubbels missen? Gelukkig deed ik dat niet."

"Ik bleef doorstomen en maakte weinig fouten. Daar kan ik denk ik wel trots op zijn. Bunting begint ook steeds beter te gooien (in zijn carrière, red.). Dat ik hem toch pijn wist te doen, geeft me veel voldoening", aldus Van Gerwen, vijfvoudig winnaar van de World Grand Prix.

In de kwartfinales van het prestigieuze PDC-toernooi wacht de nummer drie van de wereld een duel met Chris Dobey, die Adrian Lewis uitschakelde. Danny Noppert is de enige andere Nederlander die nog in het toernooi zit. Hij neemt het voor een plek bij de laatste acht op tegen Nathan Aspinall.

Aanbevolen artikelen