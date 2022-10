Van Gerwen bereikt kwartfinales World Grand Prix na moeizame zege op Bunting

Michael van Gerwen is woensdag doorgedrongen tot de kwartfinales van de World Grand Prix. De Brabander zette in Leicester de Engelsman Stephen Bunting moeizaam met 3-2 in sets opzij.

Door onze sportredactie

De 33-jarige Van Gerwen nam in de eerste set bij een stand van 1-1 een break voorsprong, maar Bunting knokte zich terug via een finish van 102. Vervolgens trok 'The Bullet' ook de set naar zich toe.

Van Gerwen raakte niet van slag door het setverlies en begon het tweede bedrijf met een fraaie finish van 141. Daarna won de nummer drie van de wereld ook de volgende vijf legs en kwam hij met 2-1 in sets voor.

Het leek een eenvoudige avond te worden voor Van Gerwen, maar in de derde set bood Bunting een stuk meer tegenstand. De mondiale nummer twintig nam een break voorsprong, maar de Nederlander knokte zich terug.

In de beslissende leg was Bunting alsnog de sterkste en dwong hij een vijfde set af. Daarin pakte Van Gerwen meteen een break voorsprong en die gaf hij niet meer uit handen. 'Mighty Mike' besliste de partij met een finish van 65.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beslissende pijlen van Michael van Gerwen te bekijken.

Van Gerwen treft Dobey in kwartfinales

In de kwartfinales treft Van Gerwen met Chris Dobey opnieuw een Engelsman. Dobey ontdeed zich eerder op de avond in een Engels onderonsje van Adrian Lewis (3-2).

Van Gerwen schreef de World Grand Prix vijf keer op zijn naam. De drievoudig wereldkampioen triomfeerde in 2019 voor het laatst en was ook in 2012, 2014, 2016 en 2018 de sterkste.

Danny Noppert komt donderdag in actie in de tweede ronde. De Fries neemt het op tegen de Engelsman Nathan Aspinall. Dirk van Duijvenbode, de derde Nederlander in het toernooi, werd in de eerste ronde uitgeschakeld.

De World Grand Prix heeft een andere opzet dan de meeste dartstoernooien. Spelers moeten een leg niet alleen beëindigen, maar ook beginnen met een dubbel.

Aanbevolen artikelen