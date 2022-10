Van Duijvenbode rekent luidruchtige fan zijn uitschakeling aan: 'Ik werd er gek van'

Dirk van Duijvenbode ergerde zich maandagavond in de eerste ronde van de World Grand Prix groen en geel aan een luidruchtige fan. De aanvankelijk goedgeluimde Nederlander werd daardoor uit zijn concentratie gehaald en verloor met 2-1 van titelverdediger Jonny Clayton.

Door onze sportredactie

"Je hebt weleens mensen die fanatiek zijn en gaan schreeuwen als een persoon gooit. Als Jonny zijn laatste pijl gooide, hoorde je: 'Kom op Jonny!' Maar toen ik mijn tweede pijl gooide, gebeurde het weer. Continu. Ik werd er op een gegeven moment helemaal gek van", zei een gefrustreerde Van Duijvenbode in gesprek met ViaPlay.

De dertigjarige Katwijker had de eerste set zonder veel problemen gewonnen en hij begon ook de tweede set met legwinst, maar daarna ging het toch nog mis. 'Aubergenius' werd uit zijn concentratie gehaald en gaf het initiatief in de wedstrijd uit handen. In de derde set liet hij zijn onvrede blijken, maar dat sorteerde geen effect.

"Ik gooide echt top, maar uiteindelijk haalde die fan me toch uit de wedstrijd", zei Van Duijvenbode balend. "Ze deed het namelijk op bepaalde cruciale momenten. Ik heb er niet altijd last van, maar nu kroop het in mijn hoofd. Daardoor ging ik minder spelen en kon Jonny terugkomen."

"Ik heb twee sets gezocht naar de beveiliging, maar ik kreeg geen oogcontact. Ik keek ook de fan aan, maar dat mocht niet echt helpen. Het zijn stomme excuses, want uiteindelijk gooide ik zelf slecht. Ik voelde me werelds dit toernooi en had hem (Clayton, red.) zonder legs naar huis kunnen sturen."

Van Duijvenbode verloor de wedstrijd met 2-1, waardoor hij het toernooi in Leicester al na één partij moest verlaten. De Nederlander haalde in 2020 nog de finale van de World Grand Prix. Hij verloor toen van Gerwyn Price.

