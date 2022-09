Dirk van Duijvenbode kon zich zondagavond snel neerleggen bij de pijnlijke nederlaag in de finale van de World Series of Darts. De Zuid-Hollander ging in AFAS Live na een beslissende leg onderuit tegen Gerwyn Price.

"Gerwyn is de terechte winnaar", gaf Van Duijvenbode na zijn 10-11-nederlaag voor eigen publiek toe bij Viaplay. "Op de momenten dat het moest, miste hij niet."

Van Duijvenbode was bij een stand van 10-9 nog één leg verwijderd van de overwinning, maar Price sleepte er een beslissende leg uit. Daarin maakten beide finalisten geen overtuigende indruk, maar besliste Price de finale met een finish van negentig.

Volgens Van Duijvenbode was zondagavond dé kans om de leider van de Order of Merit te verslaan. "Hij was tammer dan anders", zei de Nederlandse nummer dertien van de wereld. "Hij was bang dat het publiek hem zou gaan uitjoelen. Dat begreep ik wel."

"Maar later in de wedstrijd liet hij wel zien waarom hij de nummer één van de wereld is", vervolgde een zelfkritische Van Duijvenbode. "Ik kreeg zelf ook genoeg mogelijkheden, maar ik sloeg niet toe wanneer het moest."

Door de nederlaag tegen Price greep Van Duijvenbode net naast zijn eerste grote titel in zijn carrière. Eerder in het toernooi had de Nederlander onder anderen titelverdediger Jonny Clayton op fraaie wijze uitgeschakeld (11-8).