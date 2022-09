Dirk van Duijvenbode is er zondag net niet in geslaagd de World Series of Darts Finals in Amsterdam te winnen. De Nederlander ging in de finale in AFAS Live met 10-11 onderuit tegen Gerwyn Price.

Van Duijvenbode kende een matige start van de finale en kwam met 2-4 achter. Hij herpakte zich snel en maakte de break achterstand meteen ongedaan.

Daarna wonnen beide darters lange tijd hun eigen leg, totdat Price met een finish van 115 op 9-8 kwam. Van Duijvenbode raakte niet van slag en trok de stand een leg later weer gelijk.

Bij een stand van 10-9 was 'Aubergenius' nog één leg verwijderd van de overwinning, maar Price sleepte er een beslissende leg uit. Daarin hadden beide darters moeite om de triples te vinden, maar besliste Price de strijd met een finish van negentig.

Van Duijvenbode grijpt net naast eerste grote titel

Hierdoor greep Van Duijvenbode net naast zijn eerste grote titel in zijn carrière. De Zuid-Hollander stond eenmaal eerder in de finale van een groot toernooi. Twee jaar geleden haalde hij de eindstrijd van de World Grand Prix, waarin hij toen ook van Price verloor.

Van Duijvenbode kroop in de kwartfinales van de World Series of Darts Finals nog door het oog van de naald. Daarin overleefde de nummer dertien van de wereld een matchdart tegen Ryan Joyce (10-9). In de halve eindstrijd klopte hij titelverdediger Jonny Clayton (11-8).

In de kwartfinales viel het doek voor Michael van Gerwen. De Brabander, die de World Series of Darts Finals vier keer op zijn naam schreef, ging onderuit tegen Clayton (7-10).