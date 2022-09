Dirk van Duijvenbode heeft zondag de finale van de World Series of Darts Finals in Amsterdam bereikt. De Nederlander was bij de laatste vier in AFAS Live met 11-8 te sterk voor titelverdediger Jonny Clayton.

Van Duijvenbode begon uitstekend aan de partij en kwam dankzij een finish van honderd met 2-0 voor. 'Aubergenius' hield zijn voorsprong daarna vast en liep via een tweede break uit naar 7-4.

Clayton gaf zich niet gewonnen en knokte zich mede dankzij een finish van 120 terug tot 7-7. Van Duijvenbode forceerde een leg later opnieuw een break en gaf die vervolgens niet meer uit handen. Hij besliste de partij met een pijl in de dubbel twintig.

In de finale neemt Van Duijvenbode het zondag om 21.30 uur op tegen Gerwyn Price. De Welshe nummer één van de wereld klopte James Wade in de andere halve eindstrijd met 11-9.

Eerder op de dag viel het doek voor Michael van Gerwen. De Brabander, die de World Series of Darts Finals vier keer op zijn naam schreef, ging in de kwartfinales onderuit tegen Clayton (7-10).

Van Duijvenbode kroop in de kwartfinales nog door het oog van de naald. Daarin overleefde de nummer dertien van de wereld een matchdart tegen Ryan Joyce (10-9).