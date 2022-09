Michael van Gerwen is zondag uitgeschakeld in de kwartfinales van de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De drievoudig wereldkampioen verloor in AFAS Live van titelverdediger Jonny Clayton. Dirk van Duijvenbode kroop door het oog van de naald en zit wél bij de laatste vier.

Van Gerwen leek tegen Clayton op weg naar de winst, maar gaf het toch uit handen: 10-7. Vanaf 6-6 won hij nog één leg. Het gemiddelde van beide darts lag rond de 95, terwijl Van Gerwen een iets beter uitgooipercentage had: 53,85 om 41,67 procent.

Van Duijvenbode had in zijn kwartfinalepartij tegen Ryan Joyce lange tijd het initiatief, maar kwam in de zeventiende leg voor het eerst op achterstand. Hij won alsnog door de daaropvolgende twee legs te pakken: 10-9.

In de beslissende leg liet Joyce een kans liggen om de partij te beslissen. In de eerste ronde had Van Duijvenbode tegenstander Haupai Puha uit Nieuw-Zeeland ook al een matchdart zien missen.

De andere halve finale gaat tussen Gerwyn Price en James Wade. Price versloeg Joe Cullen met 10-8 en Wade was een maatje te groot voor Michael Smith: 10-5.

De halve finales en de eindstrijd staan later op zondag op het programma in Amsterdam. Clayton won het toernooi vorig jaar door in de finale met Dimitri Van den Bergh af te rekenen.