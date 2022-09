Michael van Gerwen heeft met enige moeite de kwartfinales bereikt van de World Series of Darts Finals. De Brabander was in Amsterdam voor een volgepakt AFAS Live te sterk voor de Australiër Damon Heta (6-4).

Van Gerwen haalde in de partij tegen Heta niet het hoogste niveau uit zijn loopbaan. Het gemiddelde kwam over de gehele wedstrijd neer op 97 punten per drie pijlen. Daarnaast benutte 'Mighty Mike' slechts 21 procent van zijn dubbels.

Bij een 3-4-stand begon het publiek zich flink tegen Heta te keren. De Australiër raakte hierdoor zichtbaar van streek. Hierop pakte de ervaren Van Gerwen drie legs op rij. In de kwartfinales treft hij nu Jonny Clayton of Danny Noppert.

Eerder op zaterdag schaarde Dirk van Duijvenbode zich ook bij de laatste acht. 'Aubergenius' klopte de Schot Gary Anderson (6-3). De kwartfinales, halve finales en finale worden zondag afgewerkt in AFAS Live.