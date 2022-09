Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert hebben zich vrijdag verzekerd van een plek in de tweede ronde van de World Series of Darts Finals. Voor Vincent van der Voort is het toernooi in AFAS Live in Amsterdam al na één partij voorbij.

Van Duijvenbode kwam tegen de Nieuw-Zeelander Haupai Puha met 4-2 voor, maar verloor vervolgens drie legs op rij tegen zijn op papier zwakkere tegenstander. Dankzij de winst van de laatste twee legs trok hij alsnog aan het langste eind: 6-5.

In de volgende ronde wacht Van Duijvenbode een pittige opgave. Hij speelt dan tegen tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson, de nummer acht van de plaatsingslijst.

Noppert kwam tegen Simon Whitlock in de zevende leg op een break voorsprong dankzij een 84-finish en maakte er vervolgens 5-3 van met een formidabele 170-finish. Whitlock verkleinde de achterstand nog naar 5-4, maar wist er geen beslissende leg uit te slepen.

Noppert staat in de tweede ronde tegenover Jonny Clayton, die een bye kreeg voor de eerste ronde. 'The Ferret', zoals de bijnaam van Clayton luidt, is in het AFAS Live de titelverdediger nadat hij vorig jaar in de finale afrekende met Dimitri Van den Bergh.

Vincent van der Voort is al uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals.

Van de Voort verrassend onderuit

Van der Voort was tegen de Canadees Matt Campbell favoriet, maar maakte die status niet waar. Hij werd vroeg gebroken, leverde in de slotfase nog eens zijn leg in en ging met 6-3 ten onder. Campbell maakte vooral het verschil door exact de helft van zijn dubbels te benutten.

Michael van Gerwen is de vierde Nederlandse deelnemer aan de World Series of Darts Finals. De toernooiwinnaar van 2015, 2016, 2017 en 2019 stroomt pas in de tweede ronde in en verschijnt zodoende zaterdag pas aan de oche.

De World Series of Darts, die niet meetelt voor de wereldranglijst, duurt tot en met zondag. De winnaar van het toernooi mag 70.000 pond (omgerekend bijna 80.000 euro) bijschrijven.