Dirk van Duijvenbode heeft zich vrijdag als tweede Nederlander van een plek in de tweede ronde van de World Series of Darts Finals verzekerd. Hij kwam in AFAS Live in Amsterdam goed weg tegen Haupai Puha uit Nieuw-Zeeland en won met 6-5.

Van Duijvenbode kwam met 4-2 voor, maar verloor vervolgens drie legs op rij tegen zijn op papier zwakkere tegenstander. Dankzij de winst van de laatste twee legs trok hij alsnog aan het langste eind.

In de volgende ronde wacht Van Duijvenbode een pittige opgave. Hij speelt dan tegen tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson, de nummer acht van de plaatsingslijst.

Later op de avond komen ook onder anderen Vincent van der Voort en Danny Noppert nog in actie in Amsterdam. Van der Voort speelt tegen de Canadees Matt Campbell en Noppert treft Simon Whitlock.

Vooral Noppert heeft het niet getroffen met de loting. Met de Australiër Whitlock wacht de Fries al een pittige tegenstander en bij een overwinning gooit hij tegen titelverdediger Jonny Clayton.

Michael van Gerwen is de vierde Nederlandse deelnemer aan de World Series of Darts Finals. De toernooiwinnaar van 2015, 2016, 2017 en 2019 stroomt pas in de tweede ronde in en verschijnt zodoende zaterdag pas aan de oche.