Michael van Gerwen heeft zaterdag de Queensland Darts Masters in het Australische Townsville op zijn naam geschreven. Dankzij een fraaie comeback was de Nederlander te sterk voor Gerwyn Price: 8-5.

De 33-jarige Van Gerwen en de vier jaar oudere Price begonnen onwennig aan de finale en misten relatief veel dubbels. 'Mighty Mike' keek tegen een ruime achterstand aan (1-4), maar hield zichzelf in de wedstrijd met een 140-finish op 2-4.

Het was het begin van het einde voor Price, de nummer één van de wereld. Van Gerwen krikte zijn gemiddelde op (99 tegenover 89 voor Price) en gunde de Welshman nog maar één leg. 'Mighty Mike', die eind juli indruk maakte door de World Matchplay te winnen, verdient met zijn eindzege 20.000 pond (ruim 23.000 euro).

Van Gerwen had het op weg naar de finale niet heel eenvoudig, maar rekende wel af met Bailey Marsh (6-5), Haupai Puha (6-1) en Joe Cullen (7-5). Price versloeg Damon Heta (6-5), Simon Whitlock (6-3) en Gordon Mathers (7-1) voor zijn treffen met Van Gerwen.

De Queensland Masters maakt deel uit van de World Series of Darts. Van Gerwen haalde begin juni in New York bij het eerste toernooi van deze reeks ook de finale, maar verloor toen van Michael Smith. De afgelopen twee edities in Kopenhagen en Amsterdam werden gewonnen door de Belg Dimitri Van den Bergh.

De World Series gaan volgende week verder met de New South Wales Darts Masters in het Australische Wollongong. Daarna staat er nog een evenement in Australië op het programma, voor de World Series of Darts Finals in AFAS Live (16-18 september).