Michael van Gerwen haalt erg veel voldoening uit zijn eindzege op de World Matchplay. De drievoudig wereldkampioen, die zondagavond Gerwyn Price versloeg in de finale, vindt het geweldig dat hij een mooie Nederlandse sportdag een extra tintje kon geven.

Eerder op de dag won Jonas Vingegaard namens het Nederlandse Jumbo-Visma de Tour de France. Daarnaast schreef Max Verstappen in de Formule 1 de Grand Prix van Frankrijk op zijn naam.

"Na deze dag met Jumbo-Visma en Verstappen kon ik niet achterblijven. Ik heb alles gevolgd", zei Van Gerwen met een knipoog tegen Viaplay. "Dit is mijn tweede grote titel van het jaar en ik hoop dat er nog vele mogen volgen. Ik ben nog niet klaar."

Het zag er aanvankelijk niet naar uit dat Van Gerwen de World Matchplay zou gaan winnen. De Brabander, die het prestigieuze toernooi eerder in 2015 en 2016 op zijn naam schreef, keek lange tijd tegen een achterstand aan.

"Ik ben blijven vechten", verklaarde hij de ommekeer tegen Price. "Vanaf moment één was er maar één de betere en dat was ik, maar het lukte me niet om dubbels op het juiste moment te gooien."

'Ik heb alles al meegemaakt'

Volgens Van Gerwen, die de partij besliste met een fraaie 121-finish, was zijn wederopstanding mede te danken aan zijn ervaring. "Ik heb alles al meegemaakt, ook al ben ik 33. Ik weet hoe het is om me terug te vechten en niet op te geven. Dat is het belangrijkste", zei hij.

"Ik zette hem puur met mijn scorend vermogen onder druk. Dat ik zo'n eindspurt inzette, geeft zó veel voldoening. Ik ben zo blij, dat wil je niet weten. Ik sloeg toe op de juiste momenten."

'Mighty Mike' is weer helemaal terug na een operatie aan zijn pols en pakte zijn tweede grote titel van het jaar. Vorige maand was de Nederlander voor de zesde keer in zijn carrière de beste in de Premier League.