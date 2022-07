Michael van Gerwen is trots dat hij er zaterdagavond na zes jaar weer eens in is geslaagd om de finale van de World Matchplay te bereiken. De Nederlander haalt vooral veel vertrouwen uit de manier waarop hij de Belg Dimitri Van den Bergh in de halve eindstrijd versloeg (17-14).

"Ik kon heel lastig mijn niveau vinden en voelde me helemaal niet zo lekker op het podium. Om dan toch zo'n wedstrijd af te leveren, waarin ik mentaal gezien ook sterk bleef, geeft heel veel voldoening", zei Van Gerwen in Blackpool in gesprek met Viaplay.

De 33-jarige Van Gerwen kwam snel op een 4-1-achterstand, maar bleef daarna in het spoor van Van den Bergh. Pas na de 29e leg kwam 'Mighty Mike' voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong. Daarmee piekte hij op het juiste moment.

"Het werd ook tijd dat ik op voorsprong kwam. Aan het begin van de wedstrijd kwam ik 4-1 achter, maar had ik ook 3-2 voor kunnen staan. In de tweede helft van de wedstrijd, dan praat ik over legs 16, 17 en 18, gooide hij vele malen minder op zijn triples en kon ik zelf toeslaan", blikte Van Gerwen terug.

"Soms deed ik dat goed, maar ik profiteerde nog te weinig om hem echt heel veel pijn te doen. Aan het einde van de wedstrijd klikte het echt bij mij, het viel lekker. Bij hem ging het helemaal niet meer, misschien ook wel door de druk. Om het zo af te sluiten, is altijd lekker."

In de finale wacht Van Gerwen zondag (vanaf 22.10 uur) een krachtmeting met Gerwyn Price, die mede dankzij een negendarter in zijn halve finale afrekende met Danny Noppert. Van Gerwen kan de World Matchplay voor de derde keer in zijn loopbaan winnen, na eerder succes in 2015 en 2016. Price staat voor het eerst in de finale van het PDC-toernooi.