Michael van Gerwen heeft zich zaterdag voor de finale van de World Matchplay geplaatst. De Brabander versloeg Dimitri Van den Bergh in Blackpool met 17-14 en treft Gerwyn Price in de eindstrijd. Price was mede dankzij een negendarter met 17-11 te sterk voor Danny Noppert.

Van Gerwen begon matig aan zijn partij tegen Van den Bergh en kwam met 1-4 achter. In de twaalfde leg herstelde hij het evenwicht (6-6) en daarna ging de strijd een tijdje gelijk op.

Dankzij onder meer een finish van 114 nam Van den Bergh een 12-9-voorsprong, maar Van Gerwen knokte zich opnieuw terug. Pas in de 29e leg kwam de Nederlander voor het eerst in de partij op voorsprong (15-14) en daarna gunde hij de Belg geen enkele leg meer.

Het is de vierde keer dat Van Gerwen in de finale van de World Matchplay staat. In 2015 en 2016 won de drievoudig wereldkampioen het toernooi en in 2014 verloor hij in de eindstrijd van Phil Taylor.

73 Price gooit negendarter tegen Noppert op World Matchplay

Price mede dankzij negendarter langs Noppert

Price gooide tegen Noppert de eerste negendarter in vier jaar op de World Matchplay. In 2018 kreeg Gary Anderson dat voor het laatst voor elkaar. Price gooide in de dertiende leg twee keer 180 en finishte met 141. Daarmee kwam hij op een 8-5-voorsprong.

Price, die een gemiddelde van 102,37 per drie pijlen noteerde, gaf die voorsprong in het restant van de wedstrijd niet meer weg. De nummer twee van de PDC Order of Merit had het alleen in de openingsfase even lastig - hij werd in derde game gebroken door Noppert - maar herstelde zich snel en boekte een overtuigende overwinning.

Noppert, die op weg naar de finale onder meer Dirk van Duijvenbode en Daryl Gurney versloeg, kan ondanks zijn uitschakeling terugkijken op zijn beste eindresultaat op de World Matchplay. Tot dit jaar was een plaats in de tweede ronde zijn beste resultaat in Blackpool.