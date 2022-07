Gerwyn Price heeft zaterdag ten koste van Danny Noppert de finale van de World Matchplay bereikt. Mede dankzij een sensationele negendarter was de Welshman met 17-11 te sterk voor de Nederlander.

Het was voor het eerst in vier jaar dat er op de World Matchplay een negendarter werd gegooid. In 2018 kreeg Gary Anderson dat voor het laatst voor elkaar. Price gooide in de dertiende leg twee keer 180 en finishte met 141. Daarmee kwam hij op een 8-5-voorsprong.

Price, die een gemiddelde van 102,37 noteerde, gaf die voorsprong in het restant van de wedstrijd niet meer weg. De nummer twee van de PDC Order of Merit had het alleen in de openingsfase even lastig - hij werd in derde game gebroken door Noppert - maar herstelde zich snel en boekte een overtuigende overwinning.

In de finale neemt Price het mogelijk op tegen Michael van Gerwen. 'Mighty Mike' moet later op zaterdagavond dan nog wel zien af te rekenen met Dimitri Van den Bergh, de Belgische nummer negen van de wereld.

Noppert, die op weg naar de finale onder meer Dirk van Duijvenbode en Daryl Gurney versloeg, kan ondanks zijn uitschakeling terugkijken op zijn beste eindresultaat op de World Matchplay. Tot dit jaar was een plaats in de tweede ronde zijn beste resultaat in Blackpool.