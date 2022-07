Danny Noppert heeft vrijdag het Nederlandse onderonsje met Dirk van Duijvenbode bij de World Matchplay in zijn voordeel beslist. De Fries won de kwartfinale in Blackpool met 16-11.

Noppert begon uitstekend aan de partij en kwam ondanks een fraaie finish (132) van Van Duijvenbode in de derde leg met 4-1 voor. 'Aubergenius' maakte één break achterstand snel ongedaan, maar bleef ook daarna nog een tijdje tegen een achterstand aankijken.

In de twaalfde leg herstelde Van Duijvenbode het evenwicht (6-6). De strijd ging daarna even gelijk op, tot Noppert bij 8-8 op indrukwekkende wijze 150 uitgooide. 'The Freeze' liep uit naar 12-9, maar zijn opponent wilde niet van opgeven weten en maakte een break achterstand ongedaan.

Vervolgens liep Noppert uit naar 14-11 en dat bleek de genadeklap voor Van Duijvenbode. De nummer elf van de wereld gunde de Katwijker geen enkele leg meer en besliste hij de partij met een finish van 121.

In de halve eindstrijd neemt Noppert het op tegen de winnaar van de partij tussen Gerwyn Price en José de Sousa. De Welshman en de Portugees staan later op de avond tegenover elkaar.

Eerder schaarde Michael van Gerwen zich al bij de laatste vier in de Winter Gardens. De Brabander klopte Nathan Aspinall donderdag met 16-14 en speelt in de halve eindstrijd tegen de Belg Dimitri Van den Bergh, die titelverdediger Peter Wright uitschakelde.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om te bekijken hoe Danny Noppert de partij op fraaie wijze beslist.