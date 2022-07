Michael van Gerwen heeft donderdag de halve finales van de World Matchplay in Blackpool bereikt. De Brabander was in een spannende strijd in de kwartfinales met 16-14 te sterk voor Nathan Aspinall.

In de halve eindstrijd neemt Van Gerwen het op tegen Dimitri Van den Bergh. De Belg schakelde eerder op de avond titelverdediger Peter Wright uit: 16-14.

In de kwartfinales leek Van Gerwen overtuigend af te rekenen met Aspinall, maar door een comeback van de Engelsman werd het nog spannend.

Bij 3-3 won Van Gerwen vijf legs op rij en even later stond het 11-4. Aspinall deed iets terug door drie legs achter elkaar te winnen.

Van Gerwen hield ook daarna lang een ruime voorsprong, maar kon de partij maar niet uitgooien. Zo werd het 15-14, waarna Van Gerwen alsnog orde op zaken stelde. Hij beëindigde de wedstrijd door 146 uit te gooien.

Van Gerwen won in 2015 en 2016

Van Gerwen speelt in Blackpool zijn eerste toernooi in een kleine maand. Hij onderging in juni een operatie aan zijn werparm. Tien dagen later maakte de nummer vier van de wereld zijn rentree bij de Dutch Darts Masters, waar hij meteen werd uitgeschakeld. Vervolgens meldde hij zich af voor de European Darts Matchplay.

De 33-jarige Van Gerwen schreef de World Matchplay in 2015 en 2016 op zijn naam. Vorig jaar verloor hij in de halve finales van de latere winnaar Peter Wright.

Naast Van Gerwen doen er met Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert nog twee Nederlanders mee aan de World Matchplay. Zij staan vrijdag tegenover elkaar in de kwartfinales.