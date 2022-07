Dirk van Duijvenbode heeft woensdagavond (lokale tijd) voor een stunt gezorgd op de World Matchplay in Blackpool. 'Aubergenius' won in de achtste finales knap met 11-7 van de als derde geplaatste Michael Smith.

De dertigjarige Van Duijvenbode ging voortvarend van start en kwam mede dankzij een fraaie 170-finish in de vierde leg op een 4-0-voorsprong. De één jaar oudere Smith won vervolgens drie legs op rij, maar 'Bully Boy' slaagde er niet in om het gat volledig te dichten.

Van Duijvenbode pakte daarna weer een ruime voorsprong en schreef de partij op zijn naam. Het was voor de nummer veertien van de PDC Order of Merit de eerste keer dat hij de kwartfinales van de World Matchplay haalde. Bij zijn eerste deelname vorig jaar strandde de Katwijker in de eerste ronde.

Van Duijvenbode was de derde Nederlander die zich plaatste voor de kwartfinales van het prestigieuze toernooi in Winter Gardens. Eerder op woensdag voegde Danny Noppert zich dankzij een overwinning op Daryl Gurney ook al bij de laatste acht. Michael van Gerwen bereikte dinsdag de kwartfinales door Joe Cullen te verslaan.

In zijn volgende partij neemt Van Duijvenbode het vrijdag op tegen zijn landgenoot Noppert. Van Gerwen treft donderdagavond Nathan Aspinall, de nummer achttien van de PDC Order of Merit.