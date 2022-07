Michael van Gerwen heeft dinsdag overtuigend de kwartfinales van de World Matchplay bereikt. De Brabander was bij de laatste zestien in Blackpool met 11-5 te sterk voor de Engelsman Joe Cullen.

Van Gerwen begon uitstekend aan zijn partij en kwam via twee breaks met 4-1 voor. Cullen bracht zijn achterstand nog terug tot één leg, maar vervolgens nam de Nederlander weer afstand (8-4).

Die voorsprong gaf Van Gerwen niet meer uit handen. De drievoudig wereldkampioen, die een gemiddelde van 97,12 per drie pijlen gooide, besliste de partij met een pijl in de dubbel acht.

In de kwartfinales neemt Van Gerwen het op tegen Nathan Aspinall. De Engelsman versloeg zijn landgenoot James Wade met 11-9.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beslissende pijlen van Michael van Gerwen te bekijken.

Van Gerwen speelt eerste toernooi in kleine maand

Van Gerwen speelt in Blackpool zijn eerste toernooi in een kleine maand. Hij onderging in juni een operatie aan zijn werparm. Tien dagen later maakte de nummer vier van de wereld zijn rentree bij de Dutch Darts Masters, waar hij meteen werd uitgeschakeld. Vervolgens meldde hij zich af voor de European Darts Matchplay.

De 33-jarige Van Gerwen schreef de World Matchplay in 2015 en 2016 op zijn naam. Vorig jaar verloor hij in de halve finales van de latere winnaar Peter Wright.

Naast Van Gerwen doen er met Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert nog twee Nederlanders mee aan de World Matchplay. Zij komen woensdag in actie in de achtste finales. Van Duijvenbode treft Michael Smith en Noppert neemt het op tegen Daryl Gurney.