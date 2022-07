Michael van Gerwen heeft zondag bij zijn rentree de achtste finales van de World Matchplay bereikt. De Brabander knokte zich in de eerste ronde in Blackpool langs Adrian Lewis: 10-7.

De 33-jarige Van Gerwen kwam met 1-3 achter, maar trok de stand al snel weer gelijk. Een tweede break achterstand maakte de drievoudig wereldkampioen meteen ongedaan.

Vervolgens nam Van Gerwen een 8-6-voorsprong, waarna Lewis nog één leg pakte. 'Mighty Mike' noteerde een gemiddelde van slechts 89,99 per drie pijlen. Lewis stelde daar een moyenne van 88,33 tegenover.

In de achtste finales neemt Van Gerwen het op tegen Joe Cullen. De Engelsman rekende in de openingsronde overtuigend af met de Australiër Damon Heta: 10-2.

Van Gerwen speelt eerste partij in kleine maand

Van Gerwen speelde tegen Lewis zijn eerste partij in een kleine maand. Hij onderging in juni een operatie aan zijn werparm omdat hij last had van het zogenoemde carpaletunnelsyndroom, een zenuwaandoening in zijn pols.

Tien dagen later maakte de Nederlander zijn rentree bij de Dutch Darts Masters, waar hij meteen werd uitgeschakeld door Danny Noppert. Eind juni meldde hij zich vervolgens af voor de European Darts Matchplay.

Van Gerwen schreef de World Matchplay in 2015 en 2016 op zijn naam. Vorig jaar verloor hij in de halve finales van de latere winnaar Peter Wright.

Eerder op de dag bereikten Dirk van Duijvenbode en Noppert de laatste zestien in Winter Gardens. Van Duijvenbode klopte Ryan Searle met 10-8 en Noppert was met 10-6 te sterk voor Brendan Dolan.