Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert hebben zondag beiden na een comeback de tweede ronde van de World Matchplay bereikt. Van Duijvenbode rekende in de eerste ronde af met Ryan Searle (10-8) en Noppert versloeg Brendan Dolan (10-6).

Van Duijvenbode keek tegen Searle na negen legs nog tegen een 3-6-achterstand aan en wachtte hij nog op zijn eerste 180, terwijl de Engelsman al vijf keer de maximale score had genoteerd.

Een break bij een stand van 4-6 was voor Van Duijvenbode het startschot voor een succesvolle comeback. Hij knokte zich terug tot 6-6 en vervolgens gingen de legs met de pijlen mee, tot hij Searle opnieuw wist te breken en er 9-8 van maakte.

In de laatste leg was Van Duijvenbode niet te houden en besliste hij de partij met een indrukwekkende 138-finish. Door de overwinning voegt Van Duijvenbode zich voor de eerste keer bij de laatste zestien van het toernooi. Hij treft nu Michael Smith of Andrew Gilding.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de finish van Danny Noppert te bekijken.

Noppert knokt zich terug tegen Dolan

Noppert kwam tegen Dolan met 2-5 achter, maar ook hij knokte zich terug. De Fries, die een gemiddelde van 100,70 per drie pijlen liet noteren, bracht de stand in de twaalfde leg in evenwicht (6-6).

Dankzij een finish van 120 nam Noppert een 8-6-voorsprong en daarna stond hij geen leg meer af. In de kwartfinales kan de Nederlander Van Duijvenbode treffen. Daarvoor moet hij eerst zien te winnen van Gary Anderson of Daryl Gurney.

Het belangrijkste zomertoernooi in Blackpool ging zaterdag van start. Titelverdediger Peter Wright plaatste zich eenvoudig voor de volgende ronde, terwijl Jonny Clayton zich liet verrassen door Matchplay-debutant Rowby-John Rodriguez.

Michael van Gerwen komt later op de dag in actie bij de World Matchplay, dat tot 24 juli duurt. Danny Noppert speelt tegen Brendan Dolan en Van Gerwen komt in de voorlaatste partij van de avond in actie tegen Adrian Lewis.

Middagsessie (vanaf 14.00 uur): Dirk van Duijvenbode-Ryan Searle 10-8

Danny Noppert-Brendan Dolan 10-6

Gary Anderson-Daryl Gurney

Michael Smith-Andrew Gilding