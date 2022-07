Danny Noppert heeft in Barnsley voor de tweede dag op rij voor Nederlands dartssucces gezorgd. Waar Dirk van Duijvenbode vrijdag Players Championship 18 op zijn naam schreef, won 'The Freeze' zaterdag Players Championship 19.

Voor Noppert is het zijn derde PDC-titel. Zijn belangrijkste overwinning is het UK Open van begin dit jaar, waar hij in de finale verrassend met 11-10 te sterk was voor Michael Smith.

In Barnsley maakte de 31-jarige Noppert zondag de hele dag een uitstekende indruk. Zowel van Gordon Mathers (6-0), Luke Woodhouse (6-4), James Wade (6-3), Matt Campbell (6-3), Rowby-John Rodriguez (6-1) als Luke Humphries (7-3) won hij overtuigend.

De nummer elf van de wereld leek daarna in de finale tegen Andrew Gilding (PDC-72) aan het kortste eind te trekken. Na op een 6-3-achterstand te zijn gekomen, won de Fries echter vijf legs op rij en daarmee de titel: 8-6.

Van Duijvenbode won vrijdag eveneens een vloertoernooi in Barnsley door in de finale Gabriel Clemens met maar liefst 8-0 te verslaan. Voor 'Aubergenius' was het eveneens zijn derde PDC-titel. Ook zondag en maandag wordt nog gespeeld in het Barnsley Metrodome.