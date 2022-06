Michael van Gerwen doet dit weekend niet mee aan de European Darts Matchplay in het Duitse Trier. Mogelijk heeft de afzegging van 'Mighty Mike' te maken met de operatie aan zijn werparm, die hij onlangs onderging.

De 33-jarige Van Gerwen liet zich eerder deze maand opereren omdat hij last had van het zogenoemde carpaletunnelsyndroom, een zenuwaandoening in zijn pols. Hij deed dit omdat hij al anderhalf jaar last had van tintelingen in zijn arm.

De operatie verliep goed en slechts tien dagen na de ingreep maakte Van Gerwen al zijn rentree. Een week geleden stond hij op het podium van de Ziggo Dome bij de Dutch Darts Masters tegenover Danny Noppert, die met 6-4 te sterk was voor hem.

Van Gerwen, drievoudig winnaar van de European Darts Matchplay, was niet de enige grote naam die zich afmeldde voor dit toernooi. Ook wereldkampioen Peter Wright doet om onduidelijke redenen niet mee. Datzelfde geldt voor verliezend WK-finalist Michael Smith.

De European Darts Matchplay, het negende toernooi in de Euro Tour, ging de laatste twee jaar niet door vanwege de coronapandemie. Joe Cullen was in 2019 de laatste winnaar van het evenement, dat destijds in Mannheim werd gehouden. De Engelsman was toen in de finale te sterk voor Van Gerwen.