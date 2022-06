Dirk van Duijvenbode is er zaterdag niet in geslaagd de titel te pakken bij de eerste editie van de Dutch Darts Masters. De Nederlander verloor in de eindstrijd in de Ziggo Dome in Amsterdam met harde cijfers (8-2) van de Belg Dimitri Van den Bergh.

De 29-jarige Van Duijvenbode maakte vrijdag indruk door regerend wereldkampioen Peter Wright te verslaan, waarna hij ook afrekende met landgenoot Martijn Kleermaker (6-4) en zaterdag James Wade versloeg in een thriller (7-6).

In de eindstrijd kon Van Duijvenbode die lijn niet doortrekken tegen de 27-jarige Van den Bergh, die in grootse vorm steekt. De Belg nam een 4-0-voorsprong in legs, liep daarna uit naar 6-1 en won met 8-2. In totaal verloor Van den Bergh maar zeven legs in zijn vier partijen dit toernooi.

Michael van Gerwen werd vrijdag al uitgeschakeld in de eerste ronde van de Dutch Darts Masters. De drievoudig wereldkampioen, die negen dagen eerder geopereerd werd aan zijn pols, redde het niet tegen Danny Noppert.

Tweede eindzege Van den Bergh in World Series of Darts

De Dutch Darts Masters werd dit jaar voor het eerst gehouden en het is het derde evenement van de in totaal zes toernooien van de World Series of Darts. Michael Smith won begin deze maand de US Darts Masters door Van Gerwen te verslaan in de finale in New York en Van den Bergh was vorige week ook al de sterkste bij de Nordic Darts Masters in Kopenhagen.

In de Ziggo Dome versloeg Van den Bergh louter Nederlanders. Hij rekende eerst af met Ron Meulenkamp en Jermaine Wattimena, waarna hij zaterdag in de halve finale tegen Noppert (7-2) een klasse apart was met een gemiddelde van 103,56 punten per drie pijlen.

Ook in de eindstrijd tegen Van Duijvenbode was Van den Bergh oppermachtig en gooide hij zelfs een gemiddelde van 104,60. Het contrast was groot met Van Duijvenbode, die een gemiddelde noteerde van 94,01.