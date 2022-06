Michael van Gerwen is vrijdag bij de Dutch Darts Masters in Amsterdam in de eerste ronde uitgeschakeld. De drievoudig wereldkampioen, die zijn rentree maakte na een operatie aan zijn pols, werd met 6-4 verslagen door Danny Noppert. Dirk van Duijvenbode, Vincent van der Voort, Martijn Kleermaker én Jermaine Wattimena verrasten in de Ziggo Dome.

Van Gerwen ging anderhalve week geleden onder het mes, nadat hij al een tijd problemen had ondervonden met zijn werparm. Omdat hij het toernooi in eigen land niet wilde missen en het herstel voorspoedig verliep, maakte de nummer drie van de wereld een razendsnelle rentree.

Tegen Noppert, de mondiale nummer elf, toonde Van Gerwen aan al goed hersteld te zijn. Hij haalde in een hoogstaand duel een gemiddelde van 96 per drie pijlen en benutte vier van zijn zes kansen op een dubbel

Het bleek niet genoeg om de in topvorm verkerende Noppert te verslaan. De Fries leverde weliswaar een break voorsprong in, maar sloeg in de tiende leg alsnog toe. Na eerder al een matchdart gemist te hebben, maakte hij het af met een pijl in de dubbel acht.

Noppert treft stuntende Van der Voort

Noppert neemt het zaterdag in de kwartfinales op tegen Van der Voort. Die zorgde voor een van de vele Nederlandse stunts in de Ziggo Dome door oud-wereldkampioen Gerwyn Price met 6-5 te verslaan.

Van der Voort knokte zich tot twee keer toe terug van een break achterstand. Met een pijl in de dubbel twaalf voltooide 'The Dutch Destroyer' uiteindelijk de stunt tegen de Welshman, die tweede staat op de wereldranglijst.

Van Duijvenbode kreeg het publiek op de banken door wereldkampioen Peter Wright te verslaan. 'Aubergenius' klopte de nummer één van de wereld met 6-3. Eén break, in de vierde leg, bleek genoeg om de partij te winnen.

Eerste ronde Dutch Darts Masters Martijn Kleermaker-Michael Smith 6-4

Dirk van Duijvenbode-Peter Wright 6-3

James Wade-Jeffrey de Zwaan 6-2

Maik Kuivenhoven-Fallon Sherrock 6-1

Dimitri Van den Bergh-Ron Meulenkamp 6-2

Jermaine Wattimena-Jonny Clayton 6-5

Danny Noppert-Michael van Gerwen 6-4

Vincent van der Voort-Gerwyn Price 6-5

Kleermaker en Wattimena verslaan toppers

Ook Kleermaker en Wattimena verrasten. Kleermaker was als nummer veertig van de wereld te sterk voor Michael Smith, de mondiale nummer vier: 6-4. Met een break op 4-4 maakte de Nederlander het verschil.

Wattimena (PDC-38) versloeg de mondiale nummer acht Jonny Clayton met 6-5. Hij brak Clayton in de laatste en beslissende leg en treft bij de laatste acht de Belg Dimitri Van den Bergh, die Ron Meulenkamp met 6-2 versloeg.

Aan de Dutch Darts Masters doen zestien spelers mee, onder wie negen Nederlanders. Acht darters (onder wie Van Gerwen) zijn uitgenodigd door de PDC. Het deelnemersveld wordt aangevuld met de acht beste Nederlanders op de wereldranglijst. Zes van hen bereikten de kwartfinales. Die worden net als de halve finales en finale zaterdag gespeeld.