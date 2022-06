Vincent van der Voort en Martijn Kleermaker hebben gestunt in de eerste ronde van de Dutch Darts Masters in Amsterdam. Van der Voort versloeg oud-wereldkampioen Gerwyn Price met 6-5, Kleermaker zette Michael Smith met 6-4 aan de kant.

De 46-jarige Van der Voort kende nog een slechte start van de partij in de Ziggo Dome, want hij verloor de eerste twee legs tegen de negen jaar jongere Price. 'The Dutch Destroyer' vocht zich knap terug tegen de nummer twee van de wereld en kwam op 2-2.

Daarna ontspon zich een meeslepend gevecht in Amsterdam. Price brak Van der Voort voor de 4-3, maar hij verzilverde de break niet en zag de Nederlander terugkomen tot 4-4. Met een pijl in de dubbel twaalf voltooide Van der Voort de stunt tegen de Welshman.

In de kwartfinales neemt Van der Voort het zaterdag op tegen de winnaar van de partij tussen Danny Noppert en Michael van Gerwen. De twee Nederlanders staan vrijdag om 22.00 uur tegenover elkaar in Amsterdam.

Kleermaker en Wattimena verslaan toppers

Kleermaker zorgde net als Van der Voort voor een daverende verrassing. De nummer veertig van de wereld versloeg Smith, de mondiale nummer vier, met 6-4. Met een break op 4-4 maakte de Nederlander het verschil.

Eerder op de avond wist Jermaine Wattimena de mondiale nummer acht Jonny Clayton al te verslaan: 6-5. Wattimena brak Clayton in de laatste en beslissende leg. Hij treft bij de laatste acht de winnaar van Dimitri Van den Bergh-Ron Meulenkamp.

Aan de Dutch Darts Masters doen zestien spelers mee, onder wie negen Nederlanders. Acht darters (onder wie Van Gerwen) zijn uitgenodigd door de PDC. Het deelnemersveld wordt aangevuld met de acht beste Nederlanders op de wereldranglijst.