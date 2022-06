Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld, Dirk van Duijvenbode, Danny Noppert en Vincent van der Voort zijn een eigen dartsteam begonnen. De vijf darters gaan op verschillende manieren samenwerken, al weten zij zelf ook nog niet precies op welke manier dat gaat gebeuren.

Wat stelt het eigenlijk precies voor, darten in teamverband? Tijdens de teampresentatie moeten de spelers van de TOTO Dart Kings, zoals de formatie officieel heet, dat antwoord nog schuldig blijven. Over gezamenlijk trainen is bijvoorbeeld nog niet echt nagedacht. Van Gerwen: "Het is voor ons ook allemaal nieuw, hè?"

Het idee voor een eigen dartsteam komt van sportmarketeer Chris Woerts, die het idee binnen twee maanden heeft uitgewerkt. Hij trekt een vergelijking met het schaatsen. "Dat is een individuele sport waarin nu tal van verschillende teams actief zijn. Mede daardoor heeft het schaatsen binnen een aantal jaar een enorme professionalisering doorgemaakt. Dat kan met darten ook gebeuren."

Toch ligt het bij darts iets ingewikkelder dan bij schaatsen, waar komende winter waarschijnlijk vier professionele ploegen actief zijn. Trainen onder dezelfde coach gaat volgens Van Gerwen niet werken: "Iedere darter heeft een eigen, unieke stijl." Bovendien zijn er in het darts veel minder Nederlandse professionals actief dan in het schaatsen.

Vincent van der Voort, Michael van Gerwen, Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert werden donderdag gepresenteerd als spelers van de TOTO Dart Kings. Vincent van der Voort, Michael van Gerwen, Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert werden donderdag gepresenteerd als spelers van de TOTO Dart Kings. Foto: ANP

'Andere sporters zijn veel professioneler dan darts'

Van Duijvenbode, de nummer veertien van de PDC Order of Merit, ziet het vormen van een team als een goede stap om het darts professioneler te maken. "Wat dat betreft valt er voor onze sport nog een hoop te winnen", zegt 'Aubergenius'.

"Bijvoorbeeld een voetbalclub heeft allerlei specialisten in dienst. Denk aan fysiotherapeuten, trainers en experts op het gebied van mental coaching. Als wij als darters van die diensten gebruik willen maken, moeten wij zo iemand voor een uur inhuren."

Van Duijvenbode vertelt dat hij samen met Van der Voort bij het afgelopen WK op Kerstavond "in een krakkemikkig buurtje in Londen" op zoek moest naar een fysiotherapeut, omdat hij last van zijn rug had. Op hulp van de PDC hoefden zij niet te rekenen.

"In dat soort gevallen denk ik wel dat een team ons verder kan helpen", aldus de 29-jarige Van Duijvenbode. "Als ik problemen heb, moet ik zelf uitvinden hoe ik dat ga oplossen. We hebben allemaal een netwerk, maar we hebben niet allemaal hetzelfde netwerk. Wie weet wordt het nu makkelijker om een beroep op elkaar te doen."

'Verwacht er op korte termijn vooral niet te veel van'

Van Gerwen heeft in eerdere jaren regelmatig getraind met Van der Voort en Van Barneveld. 'Mighty Mike' verwacht dat in de toekomst vaker te gaan doen. "Lastig wordt dat wel, want we hebben natuurlijk ook te maken met allemaal verschillende agenda's", aldus Van Gerwen.

"In augustus ben ik bijvoorbeeld als enige van ons vijf bijna de hele maand in Australië om toernooien te spelen. Het is moeilijk om elkaars agenda daarop aan te passen."

Van Gerwen erkent dat de darters zelf nog moeten zoeken naar hoe hun samenwerking er precies gaat uitzien. "Dit is voor ons ook allemaal wennen. We moeten uitzoeken hoe we op een goede manier met elkaar kunnen omgaan en elkaar beter kunnen maken. Uiteindelijk doen we dit om van elkaar te leren."

"Verwacht er op korte termijn ook vooral niet te veel van", vervolgt de drievoudig wereldkampioen. "Geef ons een half jaar of een jaar de tijd om dingen uit te zoeken. Ik hoop zelf ook dat het eerder is, maar we moeten het niet gaan overhaasten. Daarna weet ik zeker dat we er - op wat voor manier dan ook - de vruchten van gaan plukken."