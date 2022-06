Slechts tien dagen na zijn polsoperatie gaat Michael van Gerwen weer meedoen aan een dartstoernooi. Volgens de drievoudig wereldkampioen is het volledig verantwoord om vrijdag te gaan darten, al had hij zelf niet verwacht zo snel hersteld te zijn.

De 33-jarige Van Gerwen heeft pas twee uur eerder de hechtingen uit zijn pols laten halen als hij donderdagmiddag aankomt bij een persmoment in Rijswijk, een dag voor de start van de Viaplay Dutch Darts Masters in de Ziggo Dome. Een klein litteken net boven zijn pols laat zien waar de ingreep heeft plaatsgevonden.

Van Gerwen heeft nog niet zonder de hechtingen in zijn arm gegooid. Maar al vier dagen na zijn operatie deed hij dat wel mét hechtingen. "Het voelde wat gek, door de hechtingen voelde het strak aan", vertelt Van Gerwen. "Maar ik heb inmiddels al flink wat trainingsuren gemaakt en ik ben er klaar voor. Als het niet had gekund, was ik hier nu niet."

Van Gerwen had aanvankelijk vier tot zes weken uitgetrokken voor zijn herstel. Bang om iets in zijn arm te forceren, is hij niet: "Ik heb aan mijn dokter gevraagd: kan ik iets beschadigen in mijn arm als ik nu ga gooien? Zijn antwoord was helder. Hij zei dat ik niets meer kan kapotmaken, want dat heb ik al gedaan. Je voelt vanzelf wanneer je weer kan darten."

138 Bekijk de zinderende laatste leg waarin Van Gerwen de titel pakt

'Om eerlijk te zijn, heb ik er wakker van gelegen'

Van Gerwen liet zich opereren, omdat hij last had van het zogenoemde carpaletunnelsyndroom, een zenuwaandoening in zijn pols. De laatste achttien maanden kampte hij met tintelingen in zijn pols, uitgerekend in zijn werparm.

De operatie liet Van Gerwen niet koud, ook al schreef hij een dag eerder in Berlijn nog wel de prestigieuze Premier League-darts op zijn naam. Hoewel hij er vrijwel niet over sprak, maakte hij zich flink zorgen om zijn ingreep.

"Om eerlijk te zijn, heb ik er wakker van gelegen. Het is toch behoorlijk risicovol. Als het misgaat, betekent dat misschien wel einde carrière. Maar ik ben fantastisch behandeld en heb nu al vrijwel geen klachten meer. Ik had zelf ook niet verwacht dat het zo snel zou gaan."

Het was voor Van Gerwen ook even spannend toen hij voor het eerst na zijn operatie weer ging gooien. "Voor hetzelfde geld had ik één of andere rare steek gevoeld. Dat soort dingen gebeuren. Natuurlijk heb ik stress gehad, maar ik wist wel dat dit moest gebeuren om te zorgen dat ik op mijn best kan blijven."

Van Gerwen treft Noppert in Ziggo Dome

Van Gerwen werd bij de loting voor het toernooi in Amsterdam gekoppeld aan zijn landgenoot Danny Noppert, die met de elfde plek op de PDC Order of Merit acht plekken lager dan Van Gerwen staat.

Bij de Dutch Darts Masters strijden acht topdarters van de PDC tegen acht Nederlandse darters. Naast Van Gerwen en Noppert zijn ook onder anderen wereldkampioen Peter Wright, Gerwyn Price en Dirk van Duijvenbode van de partij. Voor de winnaar ligt een bedrag van ruim 23.000 euro klaar.