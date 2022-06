Michael van Gerwen is veel sneller dan verwacht hersteld van een operatie aan zijn pols. 'Mighty Mike' maakt daarom dit weekend al zijn rentree bij de Viaplay Dutch Darts Masters in de Ziggo Dome.

De 33-jarige Van Gerwen ging vorige week dinsdag onder het mes voor een zenuwaandoening in zijn werparm. Hij hoopte aanvankelijk om op 16 juli bij de World Matchplay zijn rentree te maken, maar is dus veel sneller dan verwacht hersteld.

"Dank voor alle beterschapswensen na mijn operatie", twitterde Van Gerwen woensdag. "Het is heel goed verlopen. Ik kijk ernaar uit om dit weekend terug te keren in Amsterdam voor de Viaplay Dutch Darts Masters."

Van Gerwen miste door zijn polsoperatie alleen Players Championship 17 en de World Cup of Darts dat dit weekend door het Australië van Simon Whitlock en Damon Heta werd gewonnen. Nederland strandde met Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert in de halve finales.

Van Gerwen had anderhalf jaar last van pols

Na afloop van de door hem gewonnen Premier League-finale in Berlijn ging Van Gerwen uitgebreid in op zijn polsblessure. De Brabander vertelde een dag voor zijn operatie onder meer dat hij al anderhalf jaar last had van het zogeheten carpaletunnelsyndroom.

"Het is een rotgevoel. Soms steekt het op als ik mijn hand aanraak, dan begint het opeens te tintelen. Ik krijg er steeds vaker last van en weet dat ik er iets aan moet doen", zei Van Gerwen.

"Ik heb van alles geprobeerd, injecties gehad om ervoor te zorgen dat ik fit aan de oche zou verschijnen. Maar zo kan het niet langer. Ik ben bij mijn dokter in goede handen en heb er veel vertrouwen in dat de operatie goed zal verlopen."

Bij de Dutch Darts Masters strijden acht topdarters van de PDC tegen acht Nederlandse darters. Naast Van Gerwen zijn ook onder anderen wereldkampioen Peter Wright, Gerwyn Price, Van Duijvenbode en Noppert van de partij. Voor de winnaar ligt een bedrag van ruim 23.000 euro klaar.