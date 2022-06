Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert zijn er niet in geslaagd om Nederland naar de finale van de World Cup of Darts te loodsen. De twee verloren zondag in Frankfurt afgetekend met 2-0 van Wales.

Noppert had in de eerste enkelpartij weinig in te brengen tegen voormalig wereldkampioen Gerwyn Price: 1-4. Van Duijvenbode moest het vervolgens tegen Jonny Clayton eveneens afleggen: 2-4.

Daardoor hoefde de beslissende dubbelpartij niet eens meer gespeeld te worden. Wales neemt het zondagavond in de finale op tegen Australië, dat met Simon Whitlock en Damon Heta verrassend met 2-0 won van het Engeland van Michael Smith en James Wade.

Het Nederlandse duo had eerder op de dag nog overtuigend afgerekend met Noord-Ierland (2-0). Eerder werden Ierland en Brazilië ook uitgeschakeld zonder een partij te verliezen.

Nederland kan geen vuist maken tegen Wales

Tegen Wales, de toernooiwinnaar van 2020, kon Nederland die goede lijn niet doortrekken. Noppert werd in al zijn eigen legs gebroken en verzilverde slechts één van zijn acht kansen op een dubbel.

Van Duijvenbode wist daarna dat een nederlaag uitschakeling zou betekenen. In zijn partij tegen Clayton ging het lange tijd gelijk op, maar een break op 3-2 werd 'Aubergenius' uiteindelijk fataal.

Noppert zou in Frankfurt eigenlijk een duo vormen met Michael van Gerwen. De drievoudig wereldkampioen trok zich echter terug omdat hij zich laat opereren aan zijn rechterpols, waar hij al een tijdlang last van heeft.

Nederland wist de World Cup of Darts, die sinds 2010 bestaat, vier keer te winnen. Daarmee is Nederland mederecordhouder met Engeland, dat door het verlies tegen Australië een vijfde titel ook kan vergeten.