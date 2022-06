Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert hebben Nederland zondag aan de halve finales van de World Cup of Darts geholpen. De twee darters wonnen allebei hun partijen tegen Noord-Ierland.

De 31-jarige Noppert opende het tweeluik met de Noord-Ieren met een enkelpartij tegen Daryl Gurney. De twee darters gingen de eerste vier legs gelijk aan elkaar op, waarna Noppert de beslissende break forceerde tegen de nummer 22 van de wereld en met 4-2 won.

Van Duijvenbode had bepaald meer moeite met zijn tegenstander Brendan Nolan. De Katwijker werd in de derde leg gebroken en leek af te steven op een nederlaag, maar bij een 2-3-achterstand poetste hij de achterstand weg en vervolgens won hij ook de beslissende zevende leg: 4-3. Daardoor hoefde de dubbelpartij niet gespeeld te worden.

Het als derde geplaatste Nederland is de eerste halvefinalist op de World Cup of Darts. Bij de laatste vier is Wales of Duitsland de tegenstander. De halve finales en de finale worden later op de dag gespeeld.

De World Cup of Darts bestaat sinds 2010 en Nederland is samen met Engeland recordhouder met vier titels. Vorig jaar ging Schotland met de zege aan de haal. Michael van Gerwen zou eigenlijk het Nederlandse koppel vormen met Noppert, maar trok zich terug omdat hij zich moest laten opereren aan zijn pols.