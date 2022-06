Dirk van Duijvenbode heeft dinsdag net naast zijn tweede toernooizege van 2022 gegrepen. De 29-jarige Katwijker ging in de finale van Players Championship 16 met 8-6 nipt onderuit tegen Michael Smith.

In het Duitse Niedernhausen won 'Aubergenius' dinsdag achtereenvolgens van Scott Waites (6-1), Jimmy Hendriks (6-2), Ricky Evans (6-3), Dimitri Van den Bergh (6-2), Luke Humphries (6-4) en Keane Barry (7-1).

In de finale tegen Smith ging het aanvankelijk gelijk op. Vanaf 3-3 liep de Engelse nummer vier van de wereld echter gestaag weg bij zijn Nederlandse tegenstander, die zestiende staat op de ranking (6-4).

Van Duijvenbode kwam nog terug tot 6-5 en daarna tot 7-6. Door een fraaie 121-finish voorkwam 'Bully Boy' echter dat hij werd gedwongen tot het spelen van een beslissende leg.

Voor Smith is het zijn derde zege op rij in een Players Championship. Vorige maand was de verliezend WK-finalist twee keer de beste in Wigan.

Van Duijvenbode schreef begin april nog Players Championship 12 op zijn naam. In de finale tegen Ryan Searle overleefde hij toen een matchdart.

