Michael van Gerwen was maandagavond euforisch na het behalen van zijn zesde titel in de Premier League. De 33-jarige Nederlander won na een zinderende finale (11-10) tegen Joe Cullen voor het eerst sinds 2019 weer de prestigieuze dartscompetitie.

"Het is de manier waarop. Hoeveel druk er op mijn schouders staat en waar ik vandaan kom. Het is alles bij elkaar wat dan even naar boven komt. Denk ook aan het WK dat ik door corona niet af kon maken. Daar had ik allemaal geen invloed op. Vandaag had ik er wel invloed op en heb ik het laten zien. Na mijn drie wereldtitels is dit mijn mooiste prijs."

Van Gerwen legt in een kleedkamer - die is omgetoverd tot perskamer - van de Mercedes-Benz Arena in Berlijn uit waarom zijn zesde Premier League-titel zoveel bij hem losmaakt. Een klein uur na de thriller tegen Cullen giert de adrenaline nog door het lijf van 'Mighty Mike', die geëmotioneerd van het podium was gestapt.

En dat was ook niet gek gezien het verloop van de zinderende finale. Het spel golfde op en neer waarbij een beslissende 21e leg uiteindelijk bepaalde wie er met 320.000 euro aan prijzengeld vandoor ging.

In die beslissende leg miste Cullen zelfs nog een matchdart. Een pijl van 175.000 euro, zo blijkt later, aangezien de nummer twee 145.000 euro mee naar huis mag nemen. "Ik zeg je eerlijk: als die erin was gegaan had je me bij elkaar kunnen vegen. Dan was ik echt doodziek geweest", aldus Van Gerwen.

Van Gerwen heeft al anderhalf jaar last van pols

Even later gaat Van Gerwen op dezelfde persconferentie voor het eerst uitgebreid in op zijn polsblessure. De Brabander kondigde onlangs aan dat hij zich daags na de Premier League-play-offs laat opereren aan zijn pols omdat hij kampt met een zenuwaandoening.

"Ik heb er al zo'n achttien tot twintig maanden last van", vertelt de nummer drie van de PDC Order of Merit. "Het is een rotgevoel. Soms steekt het op als mijn hand aanraak, dan begint het opeens te tintelen. Ik krijg er steeds vaker last van en weet dat ik er iets aan moet doen."

"Ik heb van alles geprobeerd, injecties gehad om ervoor te zorgen dat ik fit aan de oche zou verschijnen. Maar zo kan het niet langer. Ik ben bij mijn dokter in goede handen en heb er veel vertrouwen in dat de operatie goed zal verlopen."

Van Gerwen verwacht ongeveer een maand uit de roulatie te zijn en hoopt bij de World Matchplay, die op 16 juli begint, weer in actie te komen.