Michael van Gerwen heeft zich maandag in Berlijn op overtuigende wijze geplaatst voor de finale van de play-offs in de Premier League. De Nederlander versloeg in de halve eindstrijd James Wade met 10-4. Van Gerwen jaagt later op de avond op zijn zesde Premier League-titel en staat in de finale tegenover Joe Cullen.

In de Mercedes-Benz Arena deden Van Gerwen en Wade in eerste instantie weinig voor elkaar onder. Beide darters braken elkaar in de eerste leg en het duurde tot de achtste leg (5-3) voor Van Gerwen een gat kon trekken.

Daarna was het verzet van Wade onder het oog van zeventienduizend toeschouwers gebroken. 'Mighty Mike' stond nog slechts één leg af en liep uit naar een ruime overwinning.

Van Gerwen en Wade speelden zaterdag nog tegen elkaar bij de Nordic Darts Masters. In Kopenhagen waren de rollen toen precies omgedraaid en won 'The Machine' met 10-4.

Van Gerwen, die zich na de play-offs laat opereren aan een zenuwaandoening in zijn pols, kan in Berlijn voor de zesde keer de Premier League winnen. Zijn laatste titel in de prestigieuze dartscompetitie behaalde 'Mighty Mike' in 2019. Ook in 2013, 2016, 2017 en 2018 was Van Gerwen de beste.

Cullen overklast titelverdediger Clayton

Eerder op de avond was Cullen veel te sterk voor titelverdediger Jonny Clayton: 10-4. De 47-jarige Clayton kwam er totaal niet aan te pas tegen de vijftien jaar jongere Cullen, die binnen tien minuten al op een 6-0-voorsprong stond. Het duurde tot de zevende leg voor Clayton zijn eerste dubbel raakte (1-6), maar toen was de marge al te groot om te overbruggen.

Cullen, de nummer twaalf van de PDC Order of Merit, debuteert dit jaar in de Premier League en haalde ternauwernood de play-offs door op de laatste speeldag Peter Wright te verslaan. Hij treft later op de avond de winnaar van de partij tussen James Wade en Van Gerwen.

Voor de winnaar van de Premier League ligt een geldbedrag van 320.000 euro klaar. De verliezend finalist ontvangt 145.000 euro. Clayton en Wade mogen 98.000 euro bijschrijven.