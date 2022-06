Michael van Gerwen heeft maandag in Berlijn voor de zesde keer in zijn loopbaan de Premier League op zijn naam geschreven. In een zinderende finale van de play-offs overleefde 'Mighty Mike' één matchdart en was hij met 11-10 te sterk voor debutant Joe Cullen.

Van Gerwen en Cullen maakten er een bloedstollend gevecht van in de Mercedes-Benz Arena en deden niets voor elkaar onder. De Brabander pakte tot twee keer toe een ruime voorsprong (3-1 en 5-3), maar zag Cullen ook twee keer terugkomen.

De twee finalisten gaven daarna niets meer weg en wisselden leg na leg met elkaar af. Bij een stand van 9-9 brak Van Gerwen Cullen opnieuw en kwam hij op een 10-9-voorsprong. Van Gerwen slaagde er niet in om de partij uit te gooien waarna een beslissende leg uitkomst moest bieden.

In die beslissende leg overleefde Van Gerwen, die de play-offs was begonnen met een 10-4-overwininng op James Wade, een matchdart om vervolgens zelf op dubbel-16 toe te slaan. Daarmee pakte hij zijn eerste majortitel in anderhalf jaar tijd.

Voor Cullen eindigde daarmee een sterk Premier League-seizoen in mineur. De 32-jarige Premier League-debutant had zich onlangs nog ternauwernood geplaatst voor de finale van de play-offs met een overwinning op Peter Wright. Eerder op de avond was hij in de halve eindstrijd met 10-4 te sterk voor titelverdediger Jonny Clayton.

138 Van Gerwen rekent in zenuwslopende finale af met Cullen

Van Gerwen na drie jaar weer de beste in Premier League

De laatste keer dat Van Gerwen de Premier League op zijn naam schreef was in 2019 toen hij in de finale te sterk was voor Rob Cross. Ook in 2013, 2016, 2017 en 2018 was Van Gerwen de beste.

Van Gerwen kan op financieel vlak ook blij zijn met zijn Premier League-titel. Voor de winnaar van de prestigieuze dartscompetitie ligt een geldbedrag van 320.000 euro klaar. Cullen mag 145.000 euro bijschrijven. Wade en Clayton kunnen rekenen op ruim 98.000 euro.

Voor Van Gerwen was het maandag voorlopig de laatste keer dat hij in actie kwam. De nummer drie van de PDC Order of Merit laat zich dinsdag opereren aan een zenuwaandoening in zijn pols en is zeker een maand uitgeschakeld.