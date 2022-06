Premier League Darts

21.10 uur: Clayton-Cullen

Ca. 22.10 uur: Van Gerwen -Wade

-Wade Ca. 23.10 uur: Finale

Begintijden afhankelijk van lengte eerdere wedstrijden

Goedenavond en welkom in dit liveblog! Hier houden we je op de hoogte van de ontknoping van de Premier League Darts in Berlijn. Veel plezier!